У Києві знову проводять обшуки в комунальних підприємствах. Цього разу — у «Київводфонді»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Державна фіскальна служба
Державна фіскальна служба знову проводить обшуки в комунальних підприємствах Києва. Там підозрюють КП «Київводфонд» у привласненні 7 мільйонів гривень.
Про це ДФС пише у своєму Facebook.
«Правоохоронці перевіряють причетність службових осіб КП «Київводфонд» до ймовірного привласнення понад 7 мільйонів гривень, передбачених на придбання товарів і виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, розташованих на території Києва», — зазначив очільник ДФС Вадим Мельник.
Обшуки проводили у службових приміщеннях «Київводфонду», а також за місцем проживання підозрюваних. Співробітники ДФС вилучили документацію щодо відносин між підприємством і компаніями, які мають ознаки фіктивності.
- З 11 травня силовики провели десятки обшуків у комунальних підприємствах Києва та департаментах КМДА. Мер Кличко називає обшуки тиском з боку Офісу президента. У Зеленського стверджують, що конфлікту з Кличком немає.