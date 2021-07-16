В Україні почалась реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні 16 липня стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою. Про це повідомила Національна комісія України зі стандартів державної мови.

Зареєструватися на іспит можна за посиланням. Під час реєстрації необхідно обрати іспит: для визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обовʼязків або для набуття громадянства України.

Іспити стартують з 19 липня 2021 року. У Києві щодня відбуватимуться три екзаменаційні сесії: з 09:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 та з 15:30 до 17:30. У регіонах іспитові майданчики працюватимуть за окремим графіком, залежно від кількості охочих. За результатами успішного проходження іспитів видаватимуть державний сертифікат про рівень володіння мовою. Для громадян України іспит на визначення рівня володіння мовою є безкоштовним, а для тих, хто має намір набути громадянство України, він коштуватиме 492 гривні.

Перший іспит (який підтверджує рівень володіння мовою) охоплює чотири частини: «Культура мови», «Читання», «Письмо» і «Говоріння». Обʼєднані частини «Культура мови» та «Читання» містять 44 завдання, які потрібно виконати за 1 годину. Максимальна можлива кількість балів — 66.

Частина «Письмо» містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів — 37, на виконання цього завдання дається 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить два завдання (монолог і діалог), максимальна можлива кількість балів — 59, а відведений час на виконання цих завдань — 20 хвилин.

Другий іспит призначений для визначення рівня володіння державною мовою серед тих, хто претендує на громадянство України. Іспит охоплює чотири частини: «Слухання», «Читання», «Письмо» і «Говоріння». Перші дві обʼєднані та містять 43 завдання, максимальна можлива кількість балів — 43, час — 1 година. Частина «Письмо» містить два завдання, максимальна можлива кількість балів — 33, час — 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить три завдання, максимальна можлива кількість балів — 42, час — 20 хвилин.