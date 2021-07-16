В Україні почалась реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні 16 липня стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою. Про це повідомила Національна комісія України зі стандартів державної мови.
Зареєструватися на іспит можна за посиланням. Під час реєстрації необхідно обрати іспит: для визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обовʼязків або для набуття громадянства України.
Іспити стартують з 19 липня 2021 року. У Києві щодня відбуватимуться три екзаменаційні сесії: з 09:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 та з 15:30 до 17:30. У регіонах іспитові майданчики працюватимуть за окремим графіком, залежно від кількості охочих. За результатами успішного проходження іспитів видаватимуть державний сертифікат про рівень володіння мовою. Для громадян України іспит на визначення рівня володіння мовою є безкоштовним, а для тих, хто має намір набути громадянство України, він коштуватиме 492 гривні.
Перший іспит (який підтверджує рівень володіння мовою) охоплює чотири частини: «Культура мови», «Читання», «Письмо» і «Говоріння». Обʼєднані частини «Культура мови» та «Читання» містять 44 завдання, які потрібно виконати за 1 годину. Максимальна можлива кількість балів — 66.
Частина «Письмо» містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів — 37, на виконання цього завдання дається 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить два завдання (монолог і діалог), максимальна можлива кількість балів — 59, а відведений час на виконання цих завдань — 20 хвилин.
Другий іспит призначений для визначення рівня володіння державною мовою серед тих, хто претендує на громадянство України. Іспит охоплює чотири частини: «Слухання», «Читання», «Письмо» і «Говоріння». Перші дві обʼєднані та містять 43 завдання, максимальна можлива кількість балів — 43, час — 1 година. Частина «Письмо» містить два завдання, максимальна можлива кількість балів — 33, час — 40 хвилин. Частина «Говоріння» містить три завдання, максимальна можлива кількість балів — 42, час — 20 хвилин.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. При цьому закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншими мовами.
- 14 липня 2021 року Конституційний суд визнав, що закон про мову відповідає Конституції.
- 16 липня набули чинності норми для державних службовців, кінотеатрів, музеїв, концертів, видавців і книжкових крамниць.