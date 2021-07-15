Десятки українських правозахисників вимагають від Зеленського та уряду розірвати всі відносини з режимом Лукашенка
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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tut.by
Понад два десятки правозахисних організацій в Україні звернулися до президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з вимогою розірвати дипломатичні та економічні відносини з самопроголошеною владою Білорусі.
Відповідне звернення створили 14 липня у зв’язку з масовими обшуками правозахисників та журналістів у Білорусі.
Українські правозахисники вимагають заборонити будь-яку економічну співпрацю з білоруськими державними підприємствами, які фактично контролюються оточенням Олександра Лукашенка, запровадити жорсткі економічні санкції проти всіх функціонерів режиму Лукашенка та афілійованих із ними бізнес-структур.
До того ж правозахисники хочуть, щоби Україна припинила співпрацю з правоохоронними та безпековими структурами режиму Лукашенка та заборонила видавати громадян Білорусі на запит Мінська.
Окрім цього, підписанти запропонували терміново провести засідання РНБО, щоб «обговорити ризики, пов’язані з поглибленням співпраці режиму Лукашенка та Росії та фактичною участю Білорусі в гібридній війні Росії проти України».
Наразі збір підписів триває, станом на 13 годину 15 липня звернення підписали 28 організації:
- Благодійний фонд «Восток SOS»
- Правозахисний центр «Поступ»
- Освітній дім прав людини у Чернігові
- Громадська організація МART
- Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ)
- Організація Free Belarus Center
- Центр прав людини ZMINA
- Організація «Дом Свободной России»
- Громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини у Рівному
- ГО «Центр громадської журналістики «МОСТ»
- Харківська обласна фундація «Громадська Альтернатива»
- Правозахисна організація Truth Hounds
- Українська Гельсінська спілка з прав людини
- Харківська правозахисна група (ХПГ)
- Проєкт «Без кордонів»
- Правозахисний центр «Дія»
- ГО «Докудейз»
- ГО «Активна громадянська позиція»
- ГО «Блакитний птах»
- Центр громадянських свобод
- Громадянська ініціатива «Живи Як Господар»
- ГО «Театр змін»
- Громадянська мережа ОПОРА
- Фундація DEJURE
- Київський освітній центр «Простір толерантності»
- Черкаська обласна організація Комітету виборців України
- Чернівецька обласна організація КВУ
- ГО «Ла Страда-Україна»
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