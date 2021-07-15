Убивство президента Гаїті: поліція затримала 23 підозрюваних

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Поліція Гаїті, розслідуючи вбивство президента країни Жовенеля Моїза, затримала вже 23 підозрюваних.

Про це пише The Guardian.

Правоохоронці також оголосили в розшук Джона Джоела Джозефа — колишнього сенатора парламенту країни та противника партії «Тет Кале», до якої належав Моїз.

Торік Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом. Він заявляв, що за президентства Моїза люди вмирали від голоду і сплеску насильства.

Крім того, поліція розшукує Джозефа Фелікса Бадіо, який працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією в березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після «серйозних порушень» етичних правил.