Адвокат: Главу КСУ Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення ще однієї підозри
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова викликала голову Конституційного суду Олександра Тупицького до Офісу генпрокурора для вручення нової підозри.
Про це повідомив адвокат судді Ростислав Кравець.
Тупицький 16 липня має прибути до Офісу генпрокурора для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.
Адвокат заявляє, що повістку доставили нібито з порушенням норм КПК.
Справа стосується рішення від 27 жовтня 2020 року. Заяву подав народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.
Уже 30 жовтня за його заявою в Єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за ст. 109 — замах на захоплення влади щодо суддів КСУ.
Тоді депутат написав, що в межах цього провадження можна цілком законно, не політично, довести чи спростувати змову з метою захоплення влади.
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