Адвокат: Главу КСУ Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения еще одного подозрения

Адвокат заявляет, что повестку доставили якобы с нарушением норм УПК.

Тупицкий 16 июля должен прибыть в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении в уголовном производстве.

Об этом сообщил адвокат судьи Ростислав Кравец .

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вызвала главу Конституционного суда Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.

Дело касается решения от 27 октября 2020 года. Заявление подал народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

Уже 30 октября по его заявлению в Едином реестре судебных расследований зарегистрировали уголовное производство по ст. 109 — покушение на захват власти в отношении судей КСУ.

Тогда депутат написал, что в рамках этого производства можно вполне законно, не политически, доказать или опровергнуть заговор с целью захвата власти.