У Грузії чотири телеканали припинили мовлення на добу. Вони вимагають відставки прем’єра

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Twitter / Shame Movement

У Грузії чотири приватні телеканали припинили мовлення на добу. Вони вимагають відставки прем’єр-міністра країни Іраклія Гарібашвілі.

Про це пише «Радіо Свобода».

Із такою акцією виступили телеканали «Мтаваров», «Пірвелі», «Формула» та «Кавкасія».

Перед цим, під час похорону телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили на акції ЛГБТ, на 10 хвилин повністю припинили мовлення всі регіональні телеканали.