Хакерське угруповання REvil, яке повʼязують із Кремлем, зникло з даркнету. Саме воно здійснило кібератаки на США
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash / Kevin Ku
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав російську владу вплинути на хакерів, які діють на території РФ і шкодять безпеці інших країн.
Ідеться про угруповання REvil, яке нещодавно здійснило кібератаку на американську ІТ-компанію Kaseya.
Про це він заявив на конференції у Вашингтоні.
«Наш посил зрозумілий — країни, що покривають кіберзлочинців, несуть відповідальність за вжиття заходів. Якщо вони цього не зроблять, ми зробимо», — підкреслив глава Держдепу.
Після цього сайти хакерського угруповання REvil, яке, імовірно, діє з Росії, виявилися недоступним. Уся онлайн-інфраструктура хакерів не працює, зокрема їхні платіжні портали та чат.
Поки невідомо, з чим саме це повʼязано — з тимчасовим збоєм чи відключенням, вжитим самим угрупованням або правоохоронними органами.
«Усі сайти Revil не працюють, зокрема сайти, де обговорювали й отримували викуп від жертв кібератак», — написав автор блогу про компʼютерну безпеку BleepingComputer Лоренс Абрамс.
REvil повʼязують з РФ, тому що вони не атакують російські організації та підприємства у країнах колишнього СРСР і часто публікують повідомлення російською.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 9 липня під час телефонних переговорів закликав главу Росії Володимира Путіна припинити хакерські атаки, що здійснюються кіберзлочинцями з РФ.
- Хакери REvil останнім часом здійснили низку резонансних кібератак з вимогою викупу за розблокування систем. Злам систем IT-фірми Kaseya торкнувся тисяч компаній у всьому світі. За повернення доступу до пошкоджених компʼютерних систем хакери спочатку запросили $70 мільйонів, проте пізніше в бесіді з журналістом Reuters назвали суму у $50 мільйонів.
- У березні REvil зашифрувала файли компанії Acer і вимагала заплатити $50 мільйонів у криптовалюті Monero, у квітні угруповання атакувало постачальника Apple. У червні жертвою REvil стала найбільша мʼясопереробна компанія у світі JBS, яка заплатила хакерам викуп у біткоїнах на суму $11 мільйонів.