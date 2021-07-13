Сейм Литви визнав гібридною агресією потік нелегальних мігрантів з Білорусі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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pasienis.lt / VSAT
Сейм Литви ухвалив резолюцію, якою визнав потік нелегальних мігрантів з території Білорусі гібридною агресією.
Про це повідомляє BNS.
У резолюції йдеться, що потік мігрантів використовується для дестабілізації ситуації в Литві і може стати основою нових загроз для країни в контексті масштабних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2021», які заплановані на вересень.
Уряду пропонують посилити кордон з Білоруссю за рахунок литовських військ і швидше добудувати огорожі по всьому периметру кордону. Це втім вже реалізується.
Депутати закликають уряд накласти нові санкції на фізичних і юридичних осіб з Білорусі, які причетні до організаційної переправлення мігрантів.
Також документ пропонує визначати мігрантів, які незаконно перетнули кордон (крім жінок з маленькими дітьми, вагітних, людей з інвалідністю та дітей до 16 років) особами, які є потенційними учасниками гібридної атаки, якщо не буде доведено протилежне.
У разі якщо, потік мігрантів не скоротитися, то резолюція пропонує почати консультації в НАТО і розглядати ситуацію як загрозу територіальній цілісності Литви з подальшою всілякою підтримкою з боку ЄС.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції. В ЄС Лукашенка за це засудили.
- Напередодні дві великі групи мігрантів затримали на кордоні з Польщею. У ЄС відкрито заявили, що режим Лукашенка організував потоки мігрантів, щоб помститися за санкції.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні.
- Євросоюз загрожує Білорусі новими санкціями за потік мігрантів.