Миколаївський окружний адмінсуд скасував рішення про надання російській мові статусу регіональної
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»
Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної. Цей статус їй надали у 2012 році.
Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив у Facebook 13 липня.
Відповідне рішення суд ухвалив 8 липня. Тепер Кремінь сподівається, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики.
Нагадаємо, що у травні Миколаївська міська рада відмовилася скасувати регіональний статус російської мови. Омбудсмен заявив, що депутати «неодноразово ігнорували рішення про скасування цього статусу», хоча мали його виконати протягом шести місяців з моменту набуття законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» чинності. Після цього прокуратура звернулася до міського окружного адмінсуду з проханням скасувати регіональний статус російської мови.
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