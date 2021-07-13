Апеляційний суд закрив одну зі справ щодо «плівок ОАСК»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Київський апеляційний суд передумав розглядати скаргу та закрив провадження у справі щодо «плівок Вовка».

Про це повідомляє член правління фундації DEJURE та колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

17 червня суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка.

Сергій Вовк задовольнив скаргу заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, який фігурує у записах.

Відтак прокуратура оскаржила це рішення, апеляційний суд призначив засідання на 13 липня та навіть надіслав повістку сторонам. Однак засідання не відбулось.

«Виявляється у апеляції передумали розглядати скаргу та закрили провадження. Мовляв ухвала Вовка оскарженню не підлягає», — написав Маселко та запитав, чого ж тоді засідання призначалось на сьогодні, якщо «справу неможливо оскаржити».

Також він зазначив, що у колегію входять двоє суддіі Майдану — Андрій Дрига і Віктор Габріель.

«Вони мали бути люстровані та звільнені, але завдяки Вищій раді правосуддя повністю уникли покарання. Мабуть тепер прийшов час віддавати борги», — припускає адвокат та наголосив, що Вищий антикорсуд розглядав аналогічне клопотання про закриття другої справи плівок Вовка, але ВАКС відмовив.

«Тому зараз уся боротьба йде за те, щоб вилучити цю справу з-під юрисдикції ВАКСу. Тоді Печерський суд зможе закрити і другу справу», — резюмував Маселко.