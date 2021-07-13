Апеляційний суд закрив одну зі справ щодо «плівок ОАСК»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Київський апеляційний суд передумав розглядати скаргу та закрив провадження у справі щодо «плівок Вовка».
Про це повідомляє член правління фундації DEJURE та колишній член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.
17 червня суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо частини записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка.
Сергій Вовк задовольнив скаргу заступника голови ОАСК Євгенія Аблова, який фігурує у записах.
Відтак прокуратура оскаржила це рішення, апеляційний суд призначив засідання на 13 липня та навіть надіслав повістку сторонам. Однак засідання не відбулось.
«Виявляється у апеляції передумали розглядати скаргу та закрили провадження. Мовляв ухвала Вовка оскарженню не підлягає», — написав Маселко та запитав, чого ж тоді засідання призначалось на сьогодні, якщо «справу неможливо оскаржити».
Також він зазначив, що у колегію входять двоє суддіі Майдану — Андрій Дрига і Віктор Габріель.
«Вони мали бути люстровані та звільнені, але завдяки Вищій раді правосуддя повністю уникли покарання. Мабуть тепер прийшов час віддавати борги», — припускає адвокат та наголосив, що Вищий антикорсуд розглядав аналогічне клопотання про закриття другої справи плівок Вовка, але ВАКС відмовив.
«Тому зараз уся боротьба йде за те, щоб вилучити цю справу з-під юрисдикції ВАКСу. Тоді Печерський суд зможе закрити і другу справу», — резюмував Маселко.
- НАБУ підозрює суддів Окружного адмінсуду Вовка, Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура та Саніна в корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня НАБУ представило запис розмов голови суду Павла Вовка і суддів ОАСК. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. 21 липня НАБУ оприлюднило нові записи телефонних розмов Вовка.
- 1 вересня Вища рада правосуддя одноголосно залишила на посаді Павла Вовка. У ВРП пояснили, що ухвалили таке рішення, оскільки «немає доказів» про вручення підозри Вовку належним чином — отже, він не набув статусу підозрюваного. Сам Вовк похвалив рішення ВРП і заявив, що іноземні агенти хочуть позбавити Україну суверенітету за допомогою НАБУ.
- У цій справі є ще один фігурант — голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. У його випадку не потрібна спеціальна процедура, як щодо суддів, і тому ще 3 серпня Вищий антикорупційний суд для Холоднюка обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два місяці суд також вирішив відсторонити його від посади голови ДСА, а вже 22 жовтня стало відомо, що Холоднюк написав заяву про відставку.
- 22 жовтня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові ОАСК Павлу Вовку.