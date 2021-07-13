Апелляционный суд закрыл одно из дел «пленок ОАСК»

Киевский апелляционный суд передумал рассматривать жалобу и закрыл производство по делу о «пленках Вовка».
Об этом сообщает член правления фонда DEJURE и бывший член Общественного совета добродетели Роман Маселко.
17 июня судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство по части записей из кабинета главы ОАСК Павла Вовка.
Сергей Вовк удовлетворил жалобу заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, который также фигурирует в записях.
Прокуратура обжаловала это решение, апелляционный суд назначил заседание на 13 июля и даже прислал повестку сторонам. Однако заседание не состоялось.
«Оказывается в апелляции передумали рассматривать жалобу и закрыли производство. Мол постановление Вовка обжалованию не подлежит», — написал Маселко и спросил, чего же тогда заседание назначалось на сегодня, если «дело невозможно обжаловать».
Также он отметил, что в коллегию входят двое судей Майдана — Андрей Дрига и Виктор Габриэль.
«Они должны быть люстрированы и уволены, но благодаря Высшему совету правосудия полностью избежали наказания. Видимо теперь пришло время отдавать долги», — предполагает адвокат и отмечает, что Высший антикорсуд рассматривал аналогичное ходатайство о закрытии второго дела пленок Вовка, но ВАКС отказал.
«Поэтому сейчас вся борьба идет за то, чтобы изъять это дело из-под юрисдикции ВАКСа. Тогда Печерский суд сможет закрыть и второе дело», — резюмировал Маселко.
- НАБУ подозревает судей Окружного админсуда Вовка, Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля НАБУ представило запись разговоров председателя суда Павла Вовка и судей ОАСК. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. 21 июля НАБУ обнародовало новые записи телефонных разговоров Вовка.
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- В этом деле есть еще один фигурант — председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк. Для него не требуется специальная процедура, как в отношении судей, и поэтому еще 3 августа Высший антикоррупционный суд для Холоднюка избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Через два месяца суд решил отстранить его от должности председателя ГСА, а уже 22 октября стало известно, что Холоднюк написал заявление об отставке.
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