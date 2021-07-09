Генпрокурор Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова всі напрями, якими він керував

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова керівництво Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також Тренінговим центром прокурорів України. Наприкінці червня вона забрала у нього керівництво «департаментом війни» і передала собі.

Про це йдеться в її наказі від 8 липня — у переліку немає прізвища Мамедова. Там зазначені інші заступники генерального прокурора та департаменти, які за ними закріплені.

Гюндуз Мамедов. Костянтин Стрілець / «Бабель»

Відповідно до документа, зараз Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству курирує заступник Венедіктової Ігор Мустеца, а Тренінговий центр прокурорів — Олексій Симоненко.

Нагадаємо, що 29 червня Венедіктова забрала у Мамедова «депарамент війни». Потім вона пояснювала, чому це зробила: посилалась на листи від СБУ, однак їхній зміст не розкрила. Після цього Мамедов просив СБУ показати йому ці листи, однак відповіді не отримав.

Окрім цього, 13 квітня 2021 року Венедіктова забрала у Мамедова Департамент протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах. Зараз його курирує Олексій Симоненко.