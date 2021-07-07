«Північний потік — 2» буде центральною темою переговорів Зеленського і Меркель
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Основною темою майбутніх переговорів президента Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель буде російський газопровід «Північний потік — 2».
Про це повідомляє Офіс президента.
Для України питання «труби» є глобальним і зачіпає енергетичну безпеку всієї Європи.
«З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, але й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва «Північного потоку — 2». Але в цьому питанні країни Європейського Союзу розділилися. Питання «Північного потоку — 2» є глобальним. Про це будемо говорити з шановною пані Ангелою Меркель. І розділяти питання «Північного потоку — 2» та безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей», — зазначив Зеленський.
Президент наполягатиме на пріоритетності питань безпеки над економічною доцільністю.
Зустріч з Меркель повинна відбутися 12 липня.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».
- Німеччина і США вже починають обговорювати компенсації для України після запуску газопроводу. У МЗС України заявили, що можуть на них не погодитися.