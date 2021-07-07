«Північний потік — 2» буде центральною темою переговорів Зеленського і Меркель

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Пресслужба Офісу президента України

Основною темою майбутніх переговорів президента Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель буде російський газопровід «Північний потік — 2».

Про це повідомляє Офіс президента.

Для України питання «труби» є глобальним і зачіпає енергетичну безпеку всієї Європи.

«З пані Меркель буде важлива зустріч з точки зору енергетичної безпеки не лише України, але й Європи. Це щастя, що Європа поки не відчуває цих загроз щодо будівництва «Північного потоку — 2». Але в цьому питанні країни Європейського Союзу розділилися. Питання «Північного потоку — 2» є глобальним. Про це будемо говорити з шановною пані Ангелою Меркель. І розділяти питання «Північного потоку — 2» та безпеки ми не будемо. Ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей», — зазначив Зеленський.

Президент наполягатиме на пріоритетності питань безпеки над економічною доцільністю.

Зустріч з Меркель повинна відбутися 12 липня.