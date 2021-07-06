Зеленський відповів на петицію, але відмовився «негайно звільняти» заступника голови ОП Татарова

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Гонтар Владимир / УНИАН

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про негайне звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів. Він відмовився його звільняти, адже «ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

Відповідь оприлюднили на сайті президента.

Зеленський пояснив, що Офіс президента — це допоміжний орган, а його посадові особи зобов’язані діяти лише у межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України: відповідно до 19 статті Конституції, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Петицію подав голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Він вже відреагував на відмову Зеленського звільняти Татарова: «Це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП — і Зеленський неодноразово цим правом користувався». Ідеться про звільнення Сергія Трофімова з посади заступника голови ОП у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, що із цією петицією був скандал — під нею підписався користувач з імʼям Joe Biden. Тоді Шабунін писав, що цей факт може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів і незаконне втручання в систему. Державна служба спеціального звʼязку провела аудит і виявила фіктивне голосування.