Секретар РНБО Данілов заявив, що через закон про деолігархізацію бізнесмени самі стали відмовлятися від активів. Імена він не назвав
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- Костя Андрейковець
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Юлія Вебер / «Бабель»
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що олігархи на тлі президентського законопроєкту про деолігархізацію почали самі відмовлятися від активів. Конкретних прізвищ він при цьому не назвав.
Про це Данілов розповів в інтервʼю українському Forbes.
«Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно», — сказав Данілов.
Також він розповів про маловідомий факт приналежності бізнесменові Дмитру Фірташу, проти якого введено санкції, одного з родовищ титанової галузі. Данілов не сказав, про що конкретно йдеться, але зазначив, що Фірташ отримав його у грудні 2004 року у розпал Помаранчевої революції.
«Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили — ми розбираємося», — сказав Данілов.
- Після засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів. За його словами, цей документ «перетворюватиме олігархів на звичайних бізнесменів». Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до переліку можуть потрапити 13 осіб.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.
- На початку червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
- 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков обіцяє внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто олігарх.