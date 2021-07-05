Окружний адмінсуд Києва зупинив дію другого припису НАЗК щодо Вітренка в «Нафтогазі»

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію другого припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на адресу наглядової ради «Нафтогазу» щодо припинення контракту з главою Юрієм Вітренком.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 5 липня.

На думку суду, таке рішення гарантує ефективний захист і поновлення порушених прав Вітренка, за захистом яких він звернувся до суду. Нагадаємо, НАЗК вважає, що призначення колишнього в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу» суперечить законодавству України, адже не минув рік після його роботи в Міненерго.

Це вже другий припис щодо Вітренка, який зупинив ОАСК. Перший припис був від НАЗК до голови уряду Дениса Шмигаля, другий — до наглядової ради «Нафтогазу».

Зауважимо, ОАСК відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Вітренка до НАЗК. Підготовче судове засідання відбудеться 14 липня. Юрій Вітренко просить визнати протиправним і скасувати припис Нацагенства, датований 1 липня.