Разумков обіцяє внести правки до законопроєкту Зеленського про деолігархізацію
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- Костя Андрейковець
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внесе поправки в законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію перед другим читанням.
На брифінгу він сказав, що у Ради нацбезпеки і оборони потрібно відібрати повноваження вирішувати, хто олігарх, а хто — ні.
«Я справді вважаю, що це не зона відповідальності РНБО — ані з точки зору логіки, ані з точки зору закону, зокрема й Конституції. Тому правки будуть подаватися, і сподіваюся, вони будуть підтримані», — сказав Разумков і додав, що наполягатиме на своїх правках.
Разумков при цьому не уточнив, який орган пропонує як той, що визначатиме олігархів.
- Після засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів. За його словами, цей документ «перетворюватиме олігархів на звичайних бізнесменів». Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до переліку можуть потрапити 13 осіб.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.
- На початку червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів.