Путін ухилився від запитання про зустріч із Зеленським і назвав Медведчука «українським націоналістом»

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Президент Росії Володимир Путін не відповів на запитання про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, мовляв, «Україна перебуває під зовнішнім впливом» і «всі питання вирішуються в Парижі та Вашингтоні».

Про це він сказав під час «Прямої лінії», трансляцію якої веде РБК.

«Ну що зустрічатися із Зеленським ... Якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні. Частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Проте я не відмовляюся від зустрічей такого роду. Треба тільки зрозуміти, про що говорити», — заявив Путін.

Також він згадав український законопроєкт про корінні народи і провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять різною мовою, але все одно «вважають себе єдиним народом».

«Ось, наприклад, в Україні є законопроєкт, який оголошує росіян некорінним народом. Росіяни будуть змушені виїжджати, а це можна порівняти зі зброєю масового знищення. Я вважаю, що українці та росіяни — це взагалі один народ», — зазначив очільник Кремля і повідомив, що напише «аналітичну статтю про історію Росії та України».

«Сьогоднішнє керівництво України — явно недружнє до нас, це абсолютно очевидна річ», — підсумував він.

Путін також засудив українську владу через арешт нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука, якого він вважає «українським націоналістом».