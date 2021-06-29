Moderna заявила, що її вакцина ефективна проти варіанту коронавірусу «Дельта»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor
Компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна проти різних варіантів коронавірусу, зокрема й проти штаму «Дельта».
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Moderna запевняє, що вакцина виробляє в організмі людини нейтралізуюючі титри антитіл проти всіх штамів. У випадку з «Дельта» спостерігалося лише «незначне скорочення титрів». Подібним чином вакцина проявляє себе і з іншими індійськими варіантами, а також із «бразильським» штамом.
Виконавчий директор компанії Стефан Бансель підкреслив, що важливо продовжувати вакцинацію населення. Також він зазначив, що в Індії, де був виявлений варіант «Дельта», 29 червня схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для людей у віці від 18 років.
- В Україні штам «Дельта» зафіксували 23 червня. Його виявили у двох осіб, які повернулися з Росії.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя визнала варіант «Дельта» більш заразним. Цей штам зараз домінує в Росії. Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти штаму «Дельта».
- Голова МОЗ Ляшко запевняє, що вакциновані українці захищені від штаму «Дельта».