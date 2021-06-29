«Голос» на тлі політичної кризи в партії проведе зʼїзд 29 липня

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Партія «Голос» на тлі кризи у політсилі планує 29 липня провести зʼїзд, однак порядок денний поки що невідомий. Про це голова парламентської фракції Ярослав Железняк заявив у коментарі Інтерфаксу.

«29 липня [плануємо провести зʼїзд партії]. Знову-таки, порядок денний поки що незрозумілий. Як відомо, ми мали кількох кандидатів на голову партії, але зараз вони відкликали свої заяви. Сергій Притула, на жаль, покинув уже [партію] і, звісно, як не член партії він і не буде претендувати. Поки що я не чув жодного кандидата на цю посаду. Якщо [кандидат] зʼявиться до 29 липня, то, напевно, будемо обговорювати [на зʼїзді]. Якщо ні, то у нас буде багато питань програмних: і ще більша демократизація статуту, і напрями, і законотворча робота, тобто багато питань, які потрібно вирішувати, юридичних і політичних», — пояснив Железняк.

Він також зазначив, що наразі керівництво партії не отримало заяв від семи членів, які раніше заявили про намір створити окреме обʼєднання «Справедливість» і вийти з «Голосу».

Зазначимо, що в партії «Голос» стався розкол. На початку року десять депутатів перейшли в опозицію до керівництва партії та заявили про узурпацію влади головою «Голосу» Кірою Рудик. Тоді керівник парламентської фракції партії Ярослав Железняк натякав, що невдоволені можуть вийти з партії.

У червні голоси частини фракції «Голос» опинились під постановою про законопроєкт, який відтерміновує на практично невизначений період український дубляж фільмів і телепродукції, зокрема російськомовної. Інша частина фракції, яка перебуває в опозиції до керівництва, заявила, що їм соромно за колег. Незабаром після цього вони створили власне обʼєднання «Справедливість» і висловили недовіру керівництву фракції.