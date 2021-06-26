Британський есмінець HMS Defender, якому погрожувала Росія, прибув у Батумі. Його зустрічали танцями

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Британський есмінець HMS Defender, якого провокували кораблі і авіація Росії біля Криму, прибув до грузинського порту Батумі.

Про це повідомляють Reuters і посольство Великої Британії.

Один з найпотужніших військових есмінців Великої Британії зустрічали національними танцями близько десятка артистів.

Есмінець і його екіпаж проведуть низку спільних навчань з Військово-морськими силами Грузії.

Командувач Defender Вінс Оуен заявив, що британські сили готові забезпечити безпеку в Чорноморському регіоні і стримувати «тих, хто прагне підірвати глобальну безпеку». Йшлося явно про Росію.