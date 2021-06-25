«Явка з повинною». «Євросолідарність» звинуватила Зеленського в держзраді через інтерв’ю про «вагнерівців»

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Андрій Горб / «Бабель»

У партії «Європейська солідарність», лідером якої є п’ятий президент Петро Порошенко, звинуватили Володимира Зеленського у державній зраді через нібито «здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера».

Про це йдеться у заяві політсили, яка з’явилася після інтерв’ю чинного президента в програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам зателефонував шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду — і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе», — заявили в «ЄС», коментуючи розповідь Зеленського про спецоперацію із затримання «вагнерівців».

Зазначимо, заява політсили має назву «Як Путін х**ло, так Зеленський брехло», в тексті президента України також називають «юристом-недоучкою».

«На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу президента», — додали в політсилі.

До того ж Зеленському закидають руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, заниження реальної статистики захворюваності на коронавірус та високу смертність у країні, розграбування «антиковідного фонду», «велике крадівництво».

Окрім цього, президента звинуватили в «хамських випадах на адресу лідера опозиції і п’ятого президента», а також у поширенні російського наративу про «війна тому, що на ній Порошенко заробляє».