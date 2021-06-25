«Явка з повинною». «Євросолідарність» звинуватила Зеленського в держзраді через інтерв’ю про «вагнерівців»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Андрій Горб / «Бабель»
У партії «Європейська солідарність», лідером якої є п’ятий президент Петро Порошенко, звинуватили Володимира Зеленського у державній зраді через нібито «здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера».
Про це йдеться у заяві політсили, яка з’явилася після інтерв’ю чинного президента в програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».
«Ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам зателефонував шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду — і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе», — заявили в «ЄС», коментуючи розповідь Зеленського про спецоперацію із затримання «вагнерівців».
Зазначимо, заява політсили має назву «Як Путін х**ло, так Зеленський брехло», в тексті президента України також називають «юристом-недоучкою».
«На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу президента», — додали в політсилі.
До того ж Зеленському закидають руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, заниження реальної статистики захворюваності на коронавірус та високу смертність у країні, розграбування «антиковідного фонду», «велике крадівництво».
Окрім цього, президента звинуватили в «хамських випадах на адресу лідера опозиції і п’ятого президента», а також у поширенні російського наративу про «війна тому, що на ній Порошенко заробляє».
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Після цих публікацій голова ОП Андрій Єрмак заявив, що «історія вигадана від початку до кінця», президент України, СБУ і Служба зовнішньої розвідки також стверджували, що жодної операції не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Натомість ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив підготовку спецоперації, наступного дня його викликали на допит до ДБР. Пʼятий президент Порошенко також заявляв, що особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році.
- Для розслідування можливого «зриву» спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера» у Верховній Раді намагалися створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), проте 19 травня нардепи провалили голосування.
- У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat почали знімати фільм про провал «вагнерівської» спецоперації. Там запевнили, що мають докази її існування. Розслідування планують опублікувати двома частинами — це будуть інтерв’ю та фактаж. Точна дата оприлюднення результатів розслідування невідома, у ЗМІ з’являлися дати 15 березня, «5 квітня, плюс-мінус кілька днів» та інші. Розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв припускав, що перша частина буде опублікована в лютому, а сам фільм — восени.