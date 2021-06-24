САП попросила Інтерпол оголосити в міжнародний розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета

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Гонтар Володимир / УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з офіційним запитом до Інтерполу про оголошення ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета, підозрюваного в розкраданні грошей банку, в міжнародний розшук.

Про це заявив виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук в ефірі Радіо НВ.

Водночас він відмовився назвати дату звернення до Інтерполу, пославшись на таємницю слідства.

Раніше Олександр Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування. За його словами, він зараз постійно проживає в Ізраїлі.