САП попросила Інтерпол оголосити в міжнародний розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з офіційним запитом до Інтерполу про оголошення ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета, підозрюваного в розкраданні грошей банку, в міжнародний розшук.
Про це заявив виконувач обов’язків керівника САП Максим Грищук в ефірі Радіо НВ.
Водночас він відмовився назвати дату звернення до Інтерполу, пославшись на таємницю слідства.
Раніше Олександр Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування. За його словами, він зараз постійно проживає в Ізраїлі.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.
- На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета.