В Україні розпочався четвертий етап вакцинації від коронавірусу

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В Україні стартував четвертий етап вакцинації від коронавірусу, на якому щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18—59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Разом з тим продовжують прищеплювати людей з попередніх груп (наприклад, медиків, мешканців інтернатів, священників, військових, освітян). Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

Зазначимо, що по Україні відкрито понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах. Там щеплюють усіх охочих, хто записався у лист очікування.

Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплення проти коронавірусу. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 осіб.

Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.