Петиція про відставку Татарова набрала 25 тисяч голосів. Офіс президента вимагає зʼясувати, як її підписав «Байден»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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jlhervàs / Flickr
Офіс президента звернувся до Державної служби спеціального звʼязку з вимогою пояснити, як петицію про відставку заступника керівника ОП Олега Татарова підписав користувач з імʼям Biden Joe.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Держспецзвʼязок просять перевірити надійність захисту електронних ресурсів влади. В ОП підпис «Байдена» розцінюють як маніпуляцію. У Держспецзвʼязку відповіли, що нададуть «вичерпну відповідь у найкоротші терміни».
Петиція про відставку Татарова вже набрала 25 тисяч підписів, необхідних для того, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський. Станом на 16:30, її підписали 25 243 особи.
На підпис «Байдена» звернув увагу голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. У своєму Telegram він писав, що цей факт може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів і незаконне втручання в систему.
- На початку серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента адвоката Олега Татарова — він курирує реформу правоохоронної системи. Це призначення розкритикували правозахисники, колишні активісти Майдану, багато адвокатів і політиків. Вони нагадали владі, що під час Революції гідності Татаров працював у МВС під керівництвом Віталія Захарченка й виправдовував силовиків, коли ті били й катували протестувальників. Татаров також був адвокатом нардепа від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського, захищав колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова і називає Майдан державним переворотом, а його учасників — злочинцями.
- Татарова також підозрюють у причетності до справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забирав справу у НАБУ і передавав її СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання в справу Татарова.