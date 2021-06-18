Окружний адмінсуд призупинив дію припису НАЗК про звільнення глави «Нафтогазу» Вітренка

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію припису Нацагентства з питань запобігання корупції на імʼя премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Припис стосувався скасування контракту з главою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Про це йдеться на сайті суду.

Суд прийняв до розгляду заяву, оскільки вважає її обґрунтованою. При цьому суд зазначає, що зупинив дію припису, адже це «вимушений захід»: якщо цього не зробити, будуть «негативні наслідки, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат».

Нагадаємо, що суд відкрив провадження у справі за позовом Шмигаля до НАЗК. Премʼєр вимагає скасувати припис, яке винесло йому це агентство. Сам припис стосувався того, що уряд має скасувати контракт із головою «Нафтогазу» Юрієм Вітренком — на думку агентства, після звільнення Вітренка з Міненерго минуло менше року до його призначення у «Нафтогаз», і це порушує закон.

Справу почнуть розглядати 29 червня.