Шмигаль звернувся до Окружного адмінсуду через припис НАЗК про скасування контракту Вітренка

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УНІАН

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через припис про скасування контракту з главою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як зазначається, Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК від 14 червня.

Також прем’єр попросив залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на боці позивача, Кабінет міністрів та голову правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження.