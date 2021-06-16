Два обласні осередки «Голосу» вимагають від Рудик скласти повноваження

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Черкаський та Івано-Франківський осередки партії «Голос» вимагають від лідера Кіри Рудик добровільно скласти повноваження і провести відкритий зʼїзд, щоб обрати нового очільника політсили.

«Партія втратила левову частину членів партії та прихильників, а віднедавна ще й половину фракції Верховної Ради. А це явний сигнал, що партія потребує глобальних змін. Закликаємо лідерку партії Кіру Рудик добровільно скласти повноваження», — йдеться в заяві Черкаського обласного осередку.

Івано-Франківський обласний осередок вимагає перезавантажити партію, оскільки конфлікт у фракції підриває довіру.

«Ми отримали шквал незаслуженої критики після того, як кілька нардепів віддали свої голоси за внесення до порядку денного законопроекту № 5554 про російську мову в кіно. За такі помилки треба відповідати», — зазначили в заяві.

Крім Рудик, осередок також вимагає замінити керівника парламентської фракції Ярослава Железняка.