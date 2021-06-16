МОЗ назвав шість препаратів, вакцинування якими дозволяє вʼїжджати в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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Право на в’їзд в Україну дає повний курс щеплення проти COVID-19 тільки тією вакциною, яка отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоровʼя.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Повністю вакциновані іноземці можуть перетинати кордон України без проходження обовʼязкової самоізоляції.
Наразі ВООЗ схвалила наступні вакцини проти коронавірусу:
- Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;
- Covishield виробництва AstraZeneca/Oxford;
- CoronaVac виробництва Sinovac Biotech;
- Janssen виробництва Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 виробництва Moderna;
- BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.
Вакцина «Супутник V», розроблена Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не включена до цього переліку і тому не дає право на в’їзд в Україну.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа дозволить відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя заявило про готовність вже зараз видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.