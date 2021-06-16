Глава наглядової ради «Нафтогазу» ініціювала відсторонення Вітренка через припис НАЗК
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Соколовська Інна / УНІАН
Голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на її заяву, текст якої має агентство.
«Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечити дотримання високих стандартів належного корпоративного управління я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» й України», — заявила вона.
За словами Споттісвуд, після оприлюднення припису НАЗК вона обговорила ситуацію з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.
«Премʼєр-міністр України зобов'язався ухвалити остаточне рішення, зокрема вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як потрібно, протягом 10 робочих днів з 15 червня 2021 року», — додала голова наглядової ради НАК.
Також Споттісвуд зауважила, що Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обовʼязків на цей період і не провів жодної консультації з членами правління або наглядової ради щодо свого рішення оскаржити припис НАЗК.
- Раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.
- Новіков звернув увагу, що після звільнення Вітренка з Міненерго минуло менше року до його призначення у «Нафтогаз». А це, за словами голови НАЗК, порушує законодавство.
- У НАК «Нафтогаз» та Міністерстві юстиції заявили, що оскаржуватимуть припис голови НАЗК.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки глави та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.