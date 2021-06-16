Мати опозиціонера Протасевича впевнена, що він взяв участь у брифінгу білоруського МЗС через «сильні погрози»

Новини

Мати білоруського опозиціонера Романа Протасевича Наталія впевнена, що участь її сина у брифінгу МЗС була вимушеною. Про це вона заявила Deutsche Welle.

Вона сказала, що дивилася відеозапис брифінгу і не бачила на обличчі сина слідів насильства, але зазначила, що «він виглядав пригніченим, нервово кліпав».

«Він надів на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини. Ясно, що йому дуже сильно погрожують», — зазначила Наталія Протасевич.

Зазначимо, що батьки Протасевича Наталя і Дмитро перебувають у Польщі. Раніше син назвав їх і свою дівчину — громадянку РФ Софію Сапегу — «справжніми заручниками ситуації».

Брифінг МЗС Білорусі відбувся 14 червня. На ньому Протасевич заявив, що його «ніхто не бив» і не примушував до співпраці зі слідством. «Це мій особистий вибір. Я усвідомлюю, якої шкоди я завдав державі», — сказав політвʼязень. Журналісти британської корпорації BBC із заходу пішли. Кореспондент Джон Фішер пояснив, що він не буде присутній на брифінгу , оскільки Протасевич «явно перебуває там з примусу».