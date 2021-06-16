Посол України в США зустрінеться з помічником Блінкена після переговорів Байдена і Путіна
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Oksana Markarovа / Facebook
У середу, 16 червня, в день переговорів американського президента Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним, посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова проведе зустріч в Державному департаменті США.
Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.
Згідно з розкладом, зустріч Маркарової з виконувачем обовʼязків помічника держсекретаря європейських та євразійських справах Філіпом Рікером відбудеться о 19:00 (02:00 за Києвом).
- Зустріч Путіна і Байдена відбудеться 16 червня у Швейцарії — за 2 дні після саміту НАТО. На переговорах лідерів країн супроводжуватимуть державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму.
- Також Байден попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
- Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним за підсумками їхньої зустрічі в Женеві.
- 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО — за його підсумками Альянс обіцяє Україні членство через План дій щодо членства (ПДЧ) і закликає до реформ. Байден наголосив, що війна на Донбасі не завадить вступу України в НАТО.