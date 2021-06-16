Ізраїль вперше з травня завдав авіаудари по обʼєктах бойовиків у секторі Гази
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Військово-повітряні сили Ізраїлю вперше з травня завдали ударів по військових об’єктах ХАМАС у секторі Гази.
Про це повідомила в Twitter Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
«Винищувачі недавно атакували військові комплекси ХАМАС, які слугували таборами і місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і Гази», — йдеться у повідомленні.
Також у ЦАХАЛ заявили, що авіаудари завдали у відповідь на запуск палестинцями куль із запальною сумішшю в бік Ізраїлю.
За даними Reuters, що посилається на ізраїльських пожежних, кулі спричинили до 20 пожеж у населених пунктах поблизу кордону.
«Армія оборони Ізраїлю готова до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій, у разі загрози терористичних операцій з сектора Гази, що тривають», — додали в ЦАХАЛ.
- Із 10 до 20 травня між Ізраїлем і сектором Гази тривала «ракетна війна». ХАМАС і «Ісламський джихад» почали масовані ракетні удари на тлі сутичок в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Ізраїль у відповідь почав операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. За 10 днів загинули приблизно 248 палестинців і 12 ізраїльтян.