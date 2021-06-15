Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти будівництва «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nord Stream 2
Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2», яка закликає Євросоюз і НАТО прийняти кроки для зупинки запуску «труби».
Про це повідомляє польське агентство PAP.
За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише один.
«Сейм Польщі на знак солідарності із сусідами з Центральної Європи закликає Європейський союз і його держави-члени, в тому числі, перш за все, ФРН, як союзника по НАТО і партнера в ЄС для відмови від будь-якої підтримки реалізації проєкту газопроводу «Північний потік — 2», — сказано в прийнятій резолюції.
Серед обгрунтувань рішення — енергобезпека Європи і солідарність з Україною.
У документі згадані військовий тиск Росії на Україну і загроза біля кордонів ЄС. «Йдучи на відмову від транзиту газу через Україну, Росії відкриється шлях до широкомасштабного військового наступу на Україну без ризику переривання транзиту», — наголошується в документі.
Польські депутати закликали США розширювати і підтримувати санкції проти всіх компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- 4 червня президент Росії заявив про завершення укладання першої нитки «Північного потоку — 2».
- Німеччина і США вже починають обговорювати компенсації для України після запуску газопроводу. У МЗС України заявили, що можуть на них не погодитися.