Ізраїль дозволив вʼїзд українцям. Названі умови

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Ізраїль відкрив свої кордони для українців. В країні вже скасували масковий режим через успішну кампанію з вакцинації і зняли більшість карантинних обмежень.

Посольство України в Ізраїлі опублікувало низку умов для вʼїзду в країну.

Громадяни України повинні заздалегідь подати заявку на вʼїзд через ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.

Вʼїзд буде дозволений тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Уже в Ізраїлі необхідно пройти додатковий ПЛР-тест (80 шекелів при онлайн-реєстрації або 100 шекелів при реєстрації в аеропорту). Ця вимога також поширюється на тих, хто має сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від COVID-19.

У виняткових випадках українці можуть подати заявку на отримання дозволу на вʼїзд без ПЛР-тесту за цим посиланням.

Українцям також потрібен буде страховий поліс, що покриває витрати у разі захворювання на COVID-19.

Після отримання дозволу на вʼїзд потрібно заповнити відповідну декларацію. «Декларація повинна бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі», — повідомляють у посольстві.

Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію (14 або 10 днів), за умови, що пасажир матиме два негативні ПЛР-тести. Вакцинованим з довідкою і тим, хто перехворів, самоізоляція не потрібна.

«Медичну декларацію, дозвіл на вʼїзд в країну, результати тесту на COVID-19 і інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для предʼявлення компетентним органам Ізраїлю», — уточнюють у посольстві.