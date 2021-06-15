«Європейська солідарність» звинуватила «1+1» у проросійській пропаганді та медіакілерстві й оголосила бойкот телеканалу

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Прокопенко Олександр / УНІАН

Фракція «Європейська солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1», звинувативши його в «маніпуляції, сексизмі, поширенні проросійських меседжів і медіакілерстві» після суперечки нардепа Ірини Геращенко та ведучої Наталії Мосейчук у прямому ефірі.

Про це заявили у пресслужбі політсили.

«Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга [10 червня] на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського «1+1» у програмі «Право на владу» — це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона мала відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду. [...] Для нас висновок однозначний — тотальний бойкот «1+1» до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко», — заявила народна депутатка Марія Іонова.

За її словами, Ірина Геращенко зазнала атаки «не тільки як професіонал, але й як жінка і мати».

Водночас нардепка Вікторія Сюмар закликала Службу безпеки України перевірити канал, бо у програмі було «дуже багато російських наративів».

«Там були цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських військовополонених. [...] Такі маніпуляції насправді шкодять країні, тому що покликані вони не з’ясовувати правду, не давати людям інформацію, а виконувати політичні замовлення від Офісу президента з вулиці Банкової щодо того, як розправлятися із своїми політичними опонентами, з ключовою опозиційною силою «Європейська солідарність», — додала вона і зазначила, що нині «це пропагандистське шоу від влади й абсолютно владний канал».

Окрім цього, Сюмар назвала інших учасників програми «натовпом шакалів, які намагалися чим болючіше вкусити», а також звинуватила їх у маніпуляції інформації та оприлюдненні «відвертої брехні під режисуванням ведучої».

Про який конфлікт йдеться?

У четвер, 10 червня, в ефірі телеканалу «1+1» вийшла програма «Право на владу», яка була присвячена «плівкам Медведчука».

«Слово сьогоднішнього вечора — «скотство», — заявила Наталія Мосейчук, цитуючи коментар лідера політсили «Європейська солідарність» Петра Порошенка щодо розслідування Дениса Бігуса.

Під час токшоу ведуча запитала в Ірини Геращенко, чому військовий Андрій Гречанов зателефонував матері лише після зустрічі з тодішнім президентом Петром Порошенком. Нардеп ухилилася від відповіді, натомість нагадавши, що саме команда Порошенка звільнила 3 240 заручників і 70% території окупованого Донбасу.

Згодом Геращенко запропонувала Наталії Мосейчук та іншим журналістам «1+1» перерахувати чверть зарплати на купівлю квартир визволеним із полону українським військовим. Також вона запевнила, що готова віддати на це всю свою зарплату за місяць.

Після цього Геращенко заявила, що телеканал за останні два роки перестав випускати сюжети про українських військових.

«Те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство», — заявила Мосейчук, а також звинуватила Геращенко у брехні.

У відповідь депутатка сказала, що скотство — це «спекулювати на життях українців і кримських татар, які перебувають за ґратами в Криму і РФ».