У Кремлі розповіли, як відбуватимуться переговори Байдена з Путіним і які питання обговорюватимуть
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Зустріч президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним, яка запланована на 16 червня в Женеві, розпочнеться о 13:00 (14:00 за Києвом) і складатиметься з трьох частин.
Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише РБК.
«Перша [частина] — бесіда у вузькому складі, потім у розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву, далі продовження переговорів», — розповів він.
За словами Ушакова, після цього президенти окремо виступлять на пресконференціях. Також він зазначив, що у Путіна після переговорів з Байденом запланована зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом.
Окремо помічник російського президента уточнив, що Путін прилетить до Женеви в середу, 16 червня. На віллі La Grange його зустріне президент Швейцарії, потім туди прибуде Байден. Після церемонії фотографування і виступу Пармелена почнеться саміт Путіна і Байдена.
У Кремлі зауважили, що США та Росія узгодили порядок денний саміту, «навіть заздалегідь проговорили черговість питань, які обговорюватимуть». Зокрема, вони говоритимуть про ситуацію в Україні, на Близькому Сході, у Сирії, Лівії, Афганістані, Нагірному Карабасі, на Корейському півострові, а також про іранську ядерну програму.
Водночас Ушаков не виключив, що президенти можуть торкнутися й теми Білорусі та російського опозиціонера Олексія Навального.
Наразі у Кремлі не беруться прогнозувати, скільки триватимуть переговори та чи планується наступна зустріч президентів.
Зі свого боку прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що переговори «розраховані десь приблизно на чотири-п’ять годин, із перервами», цитує Интерфакс.
- Зустріч Путіна і Байдена відбудеться 16 червня у Швейцарії — за 2 дні після саміту НАТО. Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму.
- Також Байден попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
- Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним за підсумками їхньої зустрічі в Женеві.
- 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО — за його підсумками Альянс обіцяє Україні членство через План дій щодо членства (ПДЧ) і закликає до реформ. Байден наголосив, що війна на Донбасі не завадить вступу України в НАТО.