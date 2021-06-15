У Кремлі розповіли, як відбуватимуться переговори Байдена з Путіним і які питання обговорюватимуть

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Зустріч президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним, яка запланована на 16 червня в Женеві, розпочнеться о 13:00 (14:00 за Києвом) і складатиметься з трьох частин.

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише РБК.

«Перша [частина] — бесіда у вузькому складі, потім у розширеному. Потім невелика перерва на чай і каву, далі продовження переговорів», — розповів він.

За словами Ушакова, після цього президенти окремо виступлять на пресконференціях. Також він зазначив, що у Путіна після переговорів з Байденом запланована зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом.

Окремо помічник російського президента уточнив, що Путін прилетить до Женеви в середу, 16 червня. На віллі La Grange його зустріне президент Швейцарії, потім туди прибуде Байден. Після церемонії фотографування і виступу Пармелена почнеться саміт Путіна і Байдена.

У Кремлі зауважили, що США та Росія узгодили порядок денний саміту, «навіть заздалегідь проговорили черговість питань, які обговорюватимуть». Зокрема, вони говоритимуть про ситуацію в Україні, на Близькому Сході, у Сирії, Лівії, Афганістані, Нагірному Карабасі, на Корейському півострові, а також про іранську ядерну програму.

Водночас Ушаков не виключив, що президенти можуть торкнутися й теми Білорусі та російського опозиціонера Олексія Навального.

Наразі у Кремлі не беруться прогнозувати, скільки триватимуть переговори та чи планується наступна зустріч президентів.

Зі свого боку прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що переговори «розраховані десь приблизно на чотири-п’ять годин, із перервами», цитує Интерфакс.