ЄС зняв обмеження на поїздки для власників COVID-сертифікатів

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Європейська рада 14 червня зняла коронавірусні обмеження на подорожі для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Вони зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірус і самоізоляцію.

Про це йдеться в заяві Ради.

Власники сертифікатів вакцинації, які відповідають правилам ЄС, звільняються від самоізоляції, якщо вони повністю провакциновані препаратом, який схвалив європейський регулятор. Після отримання другої дози препарату має пройти щонайменше 14 днів.

Ті, хто одужав від коронавірусу, мають надати сертифікат, що підтверджує, що з моменту отримання позитивного результату тесту пройшло менше ніж 180 днів. У цьому випадку вони теж звільняються від самоізоляції.

Неповнолітні не повинні проходити карантин, якщо це не вимагається від того, з ким вони приїхали (наприклад, якщо дорослі провакциновані або одужали).

Європейська рада радить країнам ЄС слідкувати за двома критеріями щодо інших країн: вакцинація та поширеність коронавірусу. Країни поділили на чотири зони: «зелена», «помаранчева», «червона» і «темно-червона». Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на 14 червня країна перебуває у «зеленій» зоні.