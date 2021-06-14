Міністра Галущенка кличуть до Ради зі звітом про підготовку до опалювального сезону й обшуки в «Нафтогазі»

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Герман Галущенко / Facebook

Верховна Рада у п’ятницю, 18 червня, під час години запитань до уряду заслухає міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок, 14 червня.

«Ми домовлялися, що в цю пʼятницю ми заслухаємо Германа Галущенка, міністра енергетики», — сказав він.

Перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що одне з питань, з яких Галущенко має відзвітувати в Раді, — підготовка до опалювального сезону.

«А також про ситуацію з «Енергоатомом» і щодо того, що відбувається в «Нафтогазі», що там за обшуки», — зазначив він на засіданні погоджувальної ради.