Міністра Галущенка кличуть до Ради зі звітом про підготовку до опалювального сезону й обшуки в «Нафтогазі»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Герман Галущенко / Facebook
Верховна Рада у п’ятницю, 18 червня, під час години запитань до уряду заслухає міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок, 14 червня.
«Ми домовлялися, що в цю пʼятницю ми заслухаємо Германа Галущенка, міністра енергетики», — сказав він.
Перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що одне з питань, з яких Галущенко має відзвітувати в Раді, — підготовка до опалювального сезону.
«А також про ситуацію з «Енергоатомом» і щодо того, що відбувається в «Нафтогазі», що там за обшуки», — зазначив він на засіданні погоджувальної ради.
- Верховна Рада 29 квітня проголосувала за призначення Галущенка міністром енергетики. Це рішення підтримали майже вся фракція «Слуга народу», половина фракції ОПзЖ і майже вся «Батьківщина».
- Попереднього очільника Міненерго Юрія Вітренка, який виконував обовʼязки міністра, звільнили напередодні. Після чого його призначили керівником компанії «Нафтогаз» замість Андрія Коболєва.
- Галущенко в різні роки працював у прокуратурі, Адміністрації президента та Міністерстві закордонних справ. У 2013—2014 роках Галущенко був виконавчим директором із правового забезпечення ДП «НАЕК «Енергоатом». У травні 2020 року Кабмін призначив Галущенка віцепрезидентом держкомпанії «Енергоатом».