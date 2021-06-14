«НАТО буде прагнути діалогу з Росією». Столтенберг заявив, що лідери Альянсу на саміті обговорять майбутню зустріч Байдена і Путіна

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Лідери країн НАТО використають саміт у Брюсселі 14 червня, щоби провести консультації з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 14 червня перед початком саміту лідерів Альянсу.

«Наші відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні з часів завершення холодної війни через агресивні дії Росії. Я впевнений, що лідери країн НАТО підтвердять наш подвійний підхід до Росії — сильна оборона з одного боку і діалог з іншого», — сказав він.

Столтенберг запевнив, що НАТО бачить модель поведінки Росії: агресивні дії проти сусідів — України та Грузії, а також кібератаки та гібридні напади, зокрема проти країн НАТО.

«НАТО реагує, ми вже здійснили найбільше посилення колективної оборони — підвищення готовності, бойові групи на сході, збільшення оборонних витрат щорічно з 2014 року. Ми будемо продовжувати посилювати нашу колективну оборону на основі рішень, які ухвалимо сьогодні в рамках порядку денного НАТО-2030», — наголосив він.

Водночас генсек НАТО зауважив, що Альянс буде прагнути діалогу з Росією.

«Діалог — це не ознака слабкості, це ознака сили. Якщо ми єдині, якщо ми сильні, ми можемо говорити з Росією. Тому я вітаю той факт, що президент Байден зустрічається з президентом Путіним», — зазначив Столтенберг.

За словами генсекретаря НАТО, окрім Росії, лідери Альянсу обговорять широке коло питань на зустрічі, зокрема взаємодію з Китаєм у низці питань: зміни клімату, контроль над озброєнням, нарощування військової моці Китаю та зростання впливу, що є викликами для безпеки союзу.

«Країни НАТО погодять масштабний порядок денний НАТО-2030 — ідеться про укріплення міжнародної оборони та стійкості, посилення технологічної переваги», — додав він і наголосив, що НАТО не починає нову холодну війну з Китаєм.