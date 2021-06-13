Байден пообіцяв «максимально чітко» пояснити Путіну всі претензії і закликав його дотримуватися міжнародних норм

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Президент США Джо Байден заявив, що погоджується зі словами Володимира Путіна про те, що відносини двох країн наразі перебувають на нижчому рівні за останні кілька років. Однак очільник Білого дому обіцяє на переговорах з Путіним бути максимально чітким у розбіжностях.

Про це пише Reuters.

«Я думаю, він має рацію, це найнижча точка», — сказав Байден і додав, що майбутнє цих відносин залежить від того, чи діятиме Росія відповідно до міжнародних норм.

У той же час він підкреслив, що Вашингтон не шукає конфлікту з Москвою, але розгляне, чи брав російський лідер участь у спробах завадити виборам у США.

«Ми з ним поговоримо. Я знаю, ви не сумніваєтеся, що я буду з ним дуже прямолінійним», - сказав Байден журналістам.