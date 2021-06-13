Байден пообіцяв «максимально чітко» пояснити Путіну всі претензії і закликав його дотримуватися міжнародних норм
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден заявив, що погоджується зі словами Володимира Путіна про те, що відносини двох країн наразі перебувають на нижчому рівні за останні кілька років. Однак очільник Білого дому обіцяє на переговорах з Путіним бути максимально чітким у розбіжностях.
Про це пише Reuters.
«Я думаю, він має рацію, це найнижча точка», — сказав Байден і додав, що майбутнє цих відносин залежить від того, чи діятиме Росія відповідно до міжнародних норм.
У той же час він підкреслив, що Вашингтон не шукає конфлікту з Москвою, але розгляне, чи брав російський лідер участь у спробах завадити виборам у США.
«Ми з ним поговоримо. Я знаю, ви не сумніваєтеся, що я буду з ним дуже прямолінійним», - сказав Байден журналістам.
- Раніше у Кремлі та Білому домі офіційно підтвердили зустріч Путіна та Байдена — вона відбудеться 16 червня у Швейцарії. Байден раніше заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону та в окупованому Криму.
- 7 червня Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. У ній він просив НАТО надати покроковий план для членства України з чіткими датами. Байден запросив Зеленського в Білий дім у липні цього року.