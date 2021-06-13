Байден пообещал «предельно четко» объяснить Путину все претензии и призвал его придерживаться международных норм

Президент США Джо Байден заявил, что согласен с точкой зрения Владимира Путина о том, что отношения двух стран находятся на низшем уровне за последние несколько лет. Однако глава Белого дома обещает на переговорах с Путиным быть максимально четким в расхождениях.
Об этом пишет Reuters.
«Я думаю, он прав, это самая низкая точка», — сказал Байден и добавил, что будущее этих отношений зависит от того, станет ли Россия действовать в соответствии с международными нормами.
В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но рассмотрит, участвовал ли российский лидер в попытках помешать выборам в США.
«Мы с ним поговорим. Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинеен»,- сказал Байден журналистам.
- Ранее в Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу Путина и Байдена — она состоится 16 июня в Швейцарии. Байден ранее заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск возле границы и в оккупированном Крыму.
- 7 июня Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом. В нем он просил НАТО предоставить пошаговый план для членства Украины с четкими датами. Байден пригласил Зеленского в Белый дом в июле этого года.