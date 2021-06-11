Нардеп Устінова назвала причину загострення конфлікту в «Голосі» і звинуватила Рудик у «зачистці» партійних осередків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова звинуватила Кіру Рудик у «зачистці» партійних осередків та «замовленні інформаційних матеріалів» проти частини опозиційних однопартійців.
Про це вона повідомила в інтервʼю «Бабелю».
«З’їзду не було. Однак вони [керівництво партії] своєрідно почали готуватися до нього — стали рейдерити партію. Третього червня вони змінили голову Дніпровського осередку Віталія Жеганського, який створював осередок з нуля ще з парламентських виборів 2019-го. Замість нього поставили Олексія Савчука — друга Юрія Богданова», — зазначила Устінова.
Вона додала, що потім звільнили керівника Чернівецького осередку Олексія Поповича, а замість нього поставили помічника Рудик.
«Далі звільнили керівника Херсонського осередку. До того ж вони відкрили п’ять нових осередків: в Луганській, Миколаївській областях — там керувати поставили двох штиків Кіри з Київради, а також в Запорізькій, Сумській областях і Кримський осередок. Керувати ними поставили номінальних осіб, двоє з яких, взагалі, в Києві якоюсь роздрібною торгівлею займаються», — наголосила депутатка.
Устінова каже, що керівництво партії почало замовляти проти неї «джинсу» та обмежило доступ до преси, а на прохання провести зʼїзд партії Рудик не дає згоди.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення документа в КСУ проголосували 267 нардепів, зокрема й представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».
- За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- 7 червня з «Голосу» вийшов Сергій Притула. Він сказав, що нинішня позиція партії не відповідає її початковим основам. У партії пізніше заявили, що Притула «хотів отримати керівні посади за будь-яку ціну».
- За словами Ярослава Юрчишина, ще мінімум 10 його однопартійців розглядають вихід із політсили через «зловживання владою з боку керівництва».