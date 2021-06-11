Нардеп Устінова назвала причину загострення конфлікту в «Голосі» і звинуватила Рудик у «зачистці» партійних осередків

Новини

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова звинуватила Кіру Рудик у «зачистці» партійних осередків та «замовленні інформаційних матеріалів» проти частини опозиційних однопартійців.

Про це вона повідомила в інтервʼю «Бабелю».

«З’їзду не було. Однак вони [керівництво партії] своєрідно почали готуватися до нього — стали рейдерити партію. Третього червня вони змінили голову Дніпровського осередку Віталія Жеганського, який створював осередок з нуля ще з парламентських виборів 2019-го. Замість нього поставили Олексія Савчука — друга Юрія Богданова», — зазначила Устінова.

Вона додала, що потім звільнили керівника Чернівецького осередку Олексія Поповича, а замість нього поставили помічника Рудик.

«Далі звільнили керівника Херсонського осередку. До того ж вони відкрили п’ять нових осередків: в Луганській, Миколаївській областях — там керувати поставили двох штиків Кіри з Київради, а також в Запорізькій, Сумській областях і Кримський осередок. Керувати ними поставили номінальних осіб, двоє з яких, взагалі, в Києві якоюсь роздрібною торгівлею займаються», — наголосила депутатка.

Устінова каже, що керівництво партії почало замовляти проти неї «джинсу» та обмежило доступ до преси, а на прохання провести зʼїзд партії Рудик не дає згоди.