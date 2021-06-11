В УАФ заявили, що досягли компромісу з УЄФА стосовно форми збірної на Євро-2020

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Facebook / Андрій Павелко

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що досяг компромісу з УЄФА з приводу форми збірної на майбутньому Чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це він написав у своєму Facebook.

Павелко повідомив, що мільйонні тиражі вже виготовленої форми зможуть вільно продаватися у будь-якій країні світу і ніде не буде заборони на її продаж. Також в УЄФА погодилися взяти до відома рішення Виконкому УАФ з приводу визнання гасел «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України.

«На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020», — пояснив Павелко.

Також він зазначив, що зараз в УАФ працюють над виготовленням нової атрибутики із затвердженими футбольними гаслами, а також планують провести міжнародний дитячий футбольний турнір під назвою «Слава Україні! Героям Слава!»