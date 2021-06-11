«Звичайна практика». Мерія Лісабону передала Росії особисті дані учасників акції на підтримку Навального

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Телеканал «Дождь»

Президент Португалії вибачився за передачу російській владі персональних даних організаторів і учасників акції протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише Deutsche Welle.

Як зʼясувалося, мерія Лісабону передала посольству Росії дані учасників мітингу, який пройшов під будівлею дипустанови в столиці Португалії 23 січня. Організатори — три людини з подвійним громадянством, російським і португальським, — передали мерії Лісабону їх персональні дані для узгодження акції.

Один з організаторів, Павло Єлізаров, заявив, що ці дані (номери документів, адреси і номери телефонів) були відправлені на електронну пошту мерії Лісабона. У відповіді з Міністерства охорони здоровʼя країни з рекомендаціями у звʼязку з пандемією COVID-19 був прикладений «спеціально зроблений PDF з тими особистими даними, які ми відправляли», підкреслив Єлізаров. При цьому «з листування, яке видно в тілі листа, ясно, що найперше лист з цим PDF було відправлений на адреси посольства Росії в Португалії і в МЗС Росії».

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза назвав подію «сумною помилкою». Президент вказав, що такі дії «не відповідають основному принципу поваги до людей і їх прав, чи то португальці, або іноземці, які перебувають в Португалії, або живуть в ній».

Мерія Лісабону «офіційно вибачилася, вказавши, що це було звичайною практикою для акцій, які проходять біля посольств», розповів Єлізаров. Мер столиці Португалії Фернандо Медіна публічно вибачився перед організаторами протестної акції, зазначивши, що така ситуація не повинна була виникнути, оскільки місто «пишається тим, що є простором свободи, безпеки і прав людини». Інцидент викликав в Лісабоні політичну кризу. Депутати зажадали негайної відставки мера.