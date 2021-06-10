США розраховують, що після саміту Путіна та Байдена посли повернуться до Вашингтона і Москви

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У США розраховують, що після зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, посли обох країн повернуться до Вашингтона і Москви.

Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс.

«У нас є всі очікування того, що [посол] повернеться в Москву в найближчі тижні», — сказав він.

Перед тим видання CNN з посиланням на власні джерела зазначило, що у Білому домі розраховують домовитися з Путіним про повернення послів обох країн.