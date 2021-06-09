Зустріч Путіна і Байдена пройде на віллі XVIII століття біля Женевського озера

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Зустріч лідерів США і Росії пройде на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт Джо Байдена і Володимира Путіна запланований на 16 червня.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Зустріч організовують на віллі Ла Гранж, яка розташована в центрі парків Ла Гранж і О Вів, які примикають один до одного. Влада швейцарської Женеви закрила ці парки до 18 червня, а поліція і армія встановили по периметру огорожі, колючий дріт і пости охорони.

Офіційно місце зустрічі повинні підтвердити ввечері 9 червня.

На переговорах лідерів країн будуть супроводжувати державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.