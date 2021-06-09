До України прибули ще 66 тисяч доз вакцини Pfizer від коронавірусу

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До України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Усього прибуло 66 690 доз препарату. Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1—3 етапів вакцинації. Щеплення проводитимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.