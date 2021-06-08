В Україну доставили 117 тисяч доз COVID-вакцини Pfizer

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) сьогодні, 8 червня, доставив в Україну 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer. Партія прибула в рамках механізму COVAX.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

У ЮНІСЕФ нагадали, що Україна в рамках COVAX отримує вакцини безкоштовно. Загалом протягом цього і наступного тижнів в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Україна за COVAX вже отримала 590 850 доз Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.